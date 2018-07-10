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كأس العالم

أحمد حسن: بيراميدز هدفه حصد البطولات وانتظروا صفقات قوية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
أكد أحمد حسن المشرف العام عل الكرة والمتحدث الرسمي باسم بيراميدز أن النادي هدفه استثماري ويعتبر مشروع جديد على الكرة المصرية، مشددا على أن المستثمرين استعانوا بنجوم من الكرة المصرية لنجاح التجربة.

وقال عميد لاعبي العالم: "نسعى لبناء فريق قوي وأبرمنا العديد من الصفقات وهناك صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة".

وأضاف أحمد حسن: "نسير بخطى ثابتة لبناء فريق قوي ونسعى لحصد البطولات وتكوين فريق قادر على تحقيق ذلك الأمر".

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