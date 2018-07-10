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هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:20 ص
هشام الجخ
هشام الجخ
حمزة شعيب
قال الشاعر هشام الجخ، إن السوشيال ميديا تشهد حالة من التشاؤم بشكل مفرط، وخوف من المستقبل بطريقة مرعبة، لافتا إلى أن هناك توجه عام للترويج للإحباط والتشاؤم.

وأضاف هشام الجخ خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، عبر قناة "مصر الأولى": "أنا مش زى غيرى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد".

وأشار إلى أن مصر رغم كل الظروف لكنها تظل قادرة بأبنائها على تخطي كل الصعوبات.

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