الاتحاد الكرواتي يقيل المدير الفني فوكوييفيتش

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الاثنين إعفاء اللاعب السابق أوجنين فوكوييفيتش من مهامه كأحد مدربي المنتخب الأول بسبب "مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي" وظهر فيه مع المدافع دوماجوي فيدا وهو يهتف لأوكرانيا عقب الفوز في مباراة ربع نهائي مونديال روسيا 2018 أمام منتخب البلد المضيف.



ونشر الاتحاد الكرواتي بيانا على موقعه الرسمي قال فيه إنه "بناء على قرار مجلس الإدارة" سحب الاعتماد الخاص باللاعب السابق كأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب واعفائه من منصبه ، وذلك بعد أن فتح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إجراء تأديبيا ضده بعد نشر مقطع فيديو بصحبة المدافع دوماجوي فيدا يهتفان فيه "المجد لأوكرانيا".



ويحمل هذا الشعار مغزى سياسيا ، حيث يستخدمه القوميون المعادون لروسيا بسبب ضمها لجزيرة القرم قبل بضعة سنوات.

وأكد الاتحاد الكرواتي أن كلا من فوكوييفيتش وفيدا نشرا بيانا اعتذرا فيه علنا للجماهير الروسية وأكدا أن رسالتهما لم تكن تتضمن "أي مضمون سياسي"، كما أبدى فيه المدافع أسفه ، موضحا "أن بعض ممثلي وسائل الإعلام فسروا رسالتهما بتلك الطريقة" ، مشددا على أنها "لم تكن رسالة سياسية".



وكان الاتحاد الدولي قد أكد أمس أن "لجنة الانضباط التابعة للفيفا أرسلت تحذيرا للاعب دوماجوي فيدا بسبب تصريحاته في مقطع فيديو بعد مباراة كأس العالم فيفا 2018 بين روسيا وكرواتيا".



وصرح فيدا أيضا بشأن ذلك البيان: "لم نكن نرغب في إهانة أي شخص. أنا سعيد لتحدثي باللغة الروسية، وأعجبتني الضيافة الروسية للمونديال، وأتمنى أن تفهم هذه الرسالة فقط على أنها تعبير عن الامتنان لأصدقائنا في أوكرانيا على دعمهم، ليس في المباراة ضد روسيا بل طوال البطولة".