راغب علامة يحقق 6 ملايين مشاهدة بكليب اللي باعنا

حقق كليب اغنية "اللي باعنا" للفنان اللبناني راغب علامة 6,217,626 مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من شهر على طرحها.



وتمكن المطرب اللبناني من العودة للصدراة من جديد بأغنية "اللي باعنا" التي حققت 3 ملايين ونصف مليون مشاهدة بعد طرحها منذ عدة أيام.



وهناك 3 أسباب وراء هذه العودة القوية اهمها كلمات الأغنية التي تعتمد على البساطة والمقتبسة من بعض الامثال الشعبية المصرية مثل "اللي باعنا خسر دلعنا" و"مبسوط على كده ميت فل ورضا".



وترجع أسباب نجاح الأغنية إلى الإنتاج الضخم للكليب الذي تم تصويره في أوكرانيا من حيث عدد الموديلز والمنازل والسيارات الفاخرة التي ظهرت خلال الكليب.