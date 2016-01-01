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كأس العالم

الحضري: هتاف الجمهور يمنحني قوة.. وانتقالي للإسماعيلي تحد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:07 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
ريهام بكير
قال عصام الحضري، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، إن حصوله على لقب أكبر حارس مشارك فى مونديال روسيا فخر كبير، مشيرا الى أن العدالة الالهية أنصفته أمام السعودية عندما تصدى لركلة الجزاء.

وأضاف الحضري خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي اسلام الشاطر في برنامج " اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز: "حققت الكثير من الالقاب خلال مشوارى مع كرة القدم وحراسة المرمى سواء مع الاهلي أو المنتخب الوطنى.. مصر غالية عليا جدا.. وهتافات الجمهور تمنحنى القوة والطاقة فى المناسبات الكبري".

وتابع الحضري: "انتقالى الى النادى الاسماعيلي تجربة جديدة وتحدى قادم"، مشيرا الى أن الاسماعيلي نادى كبير ولا يقل عن الأهلي أو الزمالك فى شيء، لافتا إلى أن وكيل اللاعبين محمد شيحة هو من أقنعه بالانضمام للاسماعيلي الذي قضى معه موسمين رائعين.

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