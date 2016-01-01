الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

قال حارس مرمى النادي الإسماعيلي عصام الحضري ردا على الاتهامات التى وجهت لها بشأن أنه احد الأسباب الرئيسية لخروج المنتخب الوطنى من مونديال روسيا إن تاريخه يعرفه الجميع وأنه فخور بمن يدافع عنه.



وأضاف الحضري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج " اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز أن الاتهامات التى وجهت لى في المونديال أصبحت في ملعب القضاء وننتظر العدالة.



وتابع: "هناك 8 محامين بقيادة اشرف عبد العزيز يدفعون عن كرامة الحضري ضد اتهامات مونديال روسيا.. الذين يوجهون انتقادات هادمة من وجهة نظري هم فشلة".

