بيراميدز: الشناوي في حساباتنا

أكد أحمد حسن المشرف العام عل الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أن نادي بيراميدز لا يفاوض ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وأحمد فتحي، موضحا أن ناديه يلجأ للمفاوضات الشرعية لضم أي لاعب.



وقال عميد لاعبي العالم: "لا أعلم لماذا يربط البعض اسم نادي بيراميدز بثنائي الأهلي ولم نفاوض لاعب من الأهلي إلا محمد الشناوي حارس المرمى إدارة الأهلي رفضت التفريط في خدمات الحارس".



وأضاف: "نسعى للتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة المقبلة وأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من الأسماء المطروحة للتعاقد معها في ذلك المركز".

