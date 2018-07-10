رئيس أوبك: المنظمة لا تتحمل وحدها مسؤولية مشاكل النفط

دافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سهيل المزروعي اليوم الاثنين عن المنظمة في مواجهة مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج النفط قائلا إنه لا ينبغي تحميل أوبك المسؤولية.



وأبلغ المزروعي رويترز في مقابلة قائلا: "لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع المشاكل التي تحدث في قطاع النفط، لكننا في الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذناها في اجتماعنا السابق في يونيو"، وذلك في إشارة إلى قرار بزيادة الإنتاج.