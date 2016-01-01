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فن

أول تعليق من جاستين بيبر بعد خطوبته لـ هايلي بالدوين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:03 ص
جاستين بيبر
جاستين بيبر
شروق إبراهيم
بعد ساعات من انتشار خبر خطوبته من الموديل الامريكية هايلي بالدوين، خرج النجم العالمي جاستين بيبر برسالة لجمهورها كشف خلاله عن مدى حبه لـ"هايلي"، وشاركهم فرحته بموقع انستجرام.

ونشر بيبر صور رومانسية تجمعه بـ"هايلي" التي تبلغ من العمر 21 عامًا مرتدية خاتم الخطبة في يدها اليمنى، معلقا: أحب هايلي بكل تفاصيلها وحريص على قضاء عمري معها لاكتشف معها كل يوم شيء جديد".

وحققت الصورة في دقائق اكثر من مليون ونصف اعجاب ، فيما انهالت التعليقات من متابعيه الذين هنأوه بهذه الخطوة.

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