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كأس العالم

احمد حسن: يحدد موقف بيراميدز من أزارو.. ويحلم بكأس مصر

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي لن يضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لسبب بسيط أن قائمته مكتملة وبها 4 لاعبين من البرازيل على أعلى مستوى.

وقال عميد لاعبي العالم إن الشائعات ترتبط دائما بنادي بيراميدز ومنها منح أموال للجماهير التي تساند بيراميدز وهذا شئ لا يصدقه عقل ورغم ذلك يردد ذلك البعض" .

وأضاف: " من ضمن الصفقات التي نستعد حسمها خلال الفترة المقبلة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي السابق ونسعى للفوز ببطولة كأس مصر و التواجد بالمربع الذهبي لمسابقة الدوري ".

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