ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أوبك توجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:12 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
دافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سهيل المزروعي أمس الاثنين عن المنظمة في مواجهة مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج النفط قائلا إنه ينبغي عدم تحميل أوبك المسؤولية.

واتهم ترامب المنظمة في الأسابيع القليلة الماضية بدفع أسعار الوقود للارتفاع ودعاها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ذلك.

وأبلغ المزروعي رويترز في مقابلة قائلا "لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع المشاكل التي تحدث في قطاع النفط، لكننا في الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذناها في اجتماعنا السابق في يونيو"، وذلك في إشارة إلى قرار بزيادة الإنتاج.

وأضاف "أعتقد أن أوبك تؤدي ما عليها".

وذكر أن المنظمة مستعدة للاستماع إلى كبار الدول المنتجة للنفط بما فيها الولايات المتحدة.

واتفقت أوبك في يونيون على زيادة متواضعة في انتاج الخام بدءا من يوليو تموز بعدما أقنعت السعودية، أكبر المنتجين فيها، منافستها إيران بالتعاون وذلك بعد دعوات من كبار المستهلكين إلى كبح الزيادة في أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار الخام باطراد هذا العام مدعومة بزيادة الطلب وتجاوزت 80 دولارا للبرميل في مايو أيار وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف.

وقال المزروعي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة في الإمارات، إن أعضاء أوبك لديهم من الطاقة الانتاجية ما يكفي للتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة في الإمدادات العالمية.

وتابع يقول إن المنظمة تسعى من أجل التوازن بين العرض والطلب ولا تستهدف سعرا محددا للخام.

وذكر أن الإمارات وحدها تملك طاقة إنتاجية إضافية تتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا.

وقال إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة للدعوة إلى اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك قبل اجتماعها المقرر في ديسمبر.

ترشيحاتنا

محامي تركي آل شيخ: لم نطلب من إدارة الأهلي رد التبرعات

مباراة كرواتيا ضد انجلترا في الربع النهائي من كاس العالم 2018

شاهد.. رد علي جمعة لشاب لا يستطيع زيارة قبر والده لبعد المسافة

هبوط أرضي مفاجئ بقرية في الغربية والأهالي يستغيثون.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التعليم خلال ساعات.. الوزير يعتمدها ويتصل بالأوائل اليوم وإتاحتها بالمدارس السبت.. نسبة النجاح 74%.. ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل غدًا

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

حكم إعطاء زكاة المال لشقيقتك التي يعجز زوجها عن النفقة

شينا فورتون الصيني يخطف صفقة الزمالك والأهلي برقم خيالي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن الحرب في اليمن

وزير النقل: صفقة العربات الأضخم في تاريخ السكة الحديد .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟