ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إطلاق الخدمات الحكومية عبر الهاتف بالبحر الأحمر.. قريبا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:22 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الدولة تسعي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم 8 خدمات حكومية عبر الهاتف المحمول للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنموية بالبحر الأحمر بديوان عام المحافظة .

وأشار عبد الله أن الهدف من التطبيق توفير الجهد على المواطن بدلا من الذهاب إلى مقر الحي أو مكاتب المصالح الحكومية وتقليل معدلات التردد عليهم ، وبالتالي خفض معدلات الزحام لاختصار الوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين، و تحقيق الهدف الأسمى وهو رضى المواطن وتخفيف العبء عنه ، والذي من شأنه يساعد علي مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الادارية .

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي رؤساء مجالس المدن الاهتمام بسرعة إدخال البيانات بالمحددات المطلوبة في أسرع وقت ممكن حتي يستفيد منها المواطن .

وخلال الإجتماع استعراض المحافظ أخر المستجدات بالمشروعات التنموية بمدن الجنوب ابتداء من مدينة القصير حتي منفذ رأس حدربة بمدينة حلايب و التعرف علي الأعمال القائم بها .

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء هشام آمنة رئيس مجلس مدينة سفاجا واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب، واللواء وصفي عدلي رئيس حي جنوب مدينة الغردقة، وعدد من قيادات و المديرين التنفيذيين بالمحافظة .

ترشيحاتنا

الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

تناول موزتين يوميا.. وشاهد ما يحدث لجسمك

للقضاء على فلول الاخوان.. رئيس تعليم البرلمان يطالب بتفعيل قانون الكيانات الإرهابية على مدارس الإخوان.. دفاع البرلمان: هددت الأمن القومي.. ونائب: علينا تصفية العناصر المنتمية لأبناء البنا بها

بعثة الاهلي تصل مطار القاهرة عائدة من كرواتيا

علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"

قائمة بالأدوية التى تسبب جفاف العين

بدء تصفيات المرحلة الثانية من مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيا

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

الحكومة الإيرانية تخفي كارثة اقتصادية عن الشعب

مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

جمهورية لوهانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها مجددا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

فيديو

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو
حضري الكنافة بكرات الآيس كريم الشهية
مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو
مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟