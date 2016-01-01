إطلاق الخدمات الحكومية عبر الهاتف بالبحر الأحمر.. قريبا

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الدولة تسعي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم 8 خدمات حكومية عبر الهاتف المحمول للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط.



جاء ذلك خلال الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنموية بالبحر الأحمر بديوان عام المحافظة .



وأشار عبد الله أن الهدف من التطبيق توفير الجهد على المواطن بدلا من الذهاب إلى مقر الحي أو مكاتب المصالح الحكومية وتقليل معدلات التردد عليهم ، وبالتالي خفض معدلات الزحام لاختصار الوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين، و تحقيق الهدف الأسمى وهو رضى المواطن وتخفيف العبء عنه ، والذي من شأنه يساعد علي مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الادارية .



وفي ذات السياق أكد المحافظ علي رؤساء مجالس المدن الاهتمام بسرعة إدخال البيانات بالمحددات المطلوبة في أسرع وقت ممكن حتي يستفيد منها المواطن .



وخلال الإجتماع استعراض المحافظ أخر المستجدات بالمشروعات التنموية بمدن الجنوب ابتداء من مدينة القصير حتي منفذ رأس حدربة بمدينة حلايب و التعرف علي الأعمال القائم بها .



حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء هشام آمنة رئيس مجلس مدينة سفاجا واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب، واللواء وصفي عدلي رئيس حي جنوب مدينة الغردقة، وعدد من قيادات و المديرين التنفيذيين بالمحافظة .