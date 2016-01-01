أحمد حسن: لا أهتم بالهجوم على شخصي وبيراميدز لا يحارب الأهلي

أبدى أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أسفه الشديد بعد الهجوم الذي يتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجربته الجديدة مع بيراميدز.



وقال عميد لاعبي العالم: "جيل مواقع التواصل الاجتماعي لا يحترم الرموز فلك أن تتخيل أن نجم بقيمة هادي خشبة يتعرض للنقد لأنه يعمل في مجال كرة القدم".



وأضاف: "لا أهتم بالهجوم على شخصي والأهلي كيان كبير ومن الصعب أن يكون هدف بيراميدز محاربة النادي الأهلي ولكن البعض يريد تصدير ذلك الأمر للجماهير".