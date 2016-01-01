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درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:10 ص
درة - صورة ارشيفية
درة - صورة ارشيفية
آية التيجي
نشرت التونسية درة مجموعة الصور بفستان أبيض بسيط وأنيق خلال وجودها في تونس، وهو ما أبهر جمهورها بإطلالتها الراقية والجذابة.

وتميز فستان درة بأنه أبيض بالكامل، وعليه من الجانين جيوب تميز الفستان، وتجعله مميزا للغاية، وارتدت حذاء مفتوحا باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وتركت درة شعرها منسدلا على كتفها بشكل عشوائي ليتناسب مع شكل إطلالتها، ويعطيها شكلا بسيطا، ولم تتكلف ايضا درة في وضع المكياج فقد اختارت عدم وضع المكياج مطلقا وتركت وجهها على طبيعته، وهو ما ميز إطلالتها بشكل غير متوقع، ومميز.

واختارت درة ارتداء بعض الاكسسوارات الانيقة والبسيط لتكمل من إطلالتها البسيط فقد اختارت ارتداء بعض الأساور على يديها، وعقد باللون الذهبي.

وإليكم الصور التي نشرتها درة عبر صفحتها الإلكترونية على انستجرام.
درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور
درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور
درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور
درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

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