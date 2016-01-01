شاهد.. هارفي وينشتاين بعد التحقيق معه في قضية اغتصاب جديدة

افرجت السلطات الامريكية عن المنتج الامريكي هارفي وينشتاين بعد حبسه لايام على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب سيدة ، وهي ثالث قضية يواجها ضمن سلسلة قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.



وقرر القاضي الافراج عن هارفي البالغ من العمر 66 عامًا بعد ثبوت عدم قيامه بارتكاب جريمة الاغتصاب ضد السيدة المزعومة او وجود اي دلائل مع بقائه تحت المراقبة والاقامة الجبرية في منزله.



وتحدي هارفي كل هذه الاتهامات بظهوره وهو يبتسم لمحاميه وهو مقيد بالكلبش من قبل رجال الشرطة.



