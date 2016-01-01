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أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:05 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
حمزة شعيب
قال الفنان أحمد زاهر إن طفولته كانت عادية مثل أي طفل مصرى، لافتا إلى أنه ولد بالهرم وكان يسكن مع جدته.

وأضاف أحمد زاهر خلال لقائه ببرنامج "الحياة حلوة" المذاع عبر قناة "الحياة": "والدتى دكتورة وانتدبت فى نيجيريا، والتحقت بالمدرسة هناك لمدة ثلاث سنوات".

وأشار إلى أنه عاد بعد ذلك ليستكمل بقية حياته وحتى دخوله عالم التمثيل فى منطقة المعادى.

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