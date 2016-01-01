محافظ الإسكندرية يعلن الطوارئ بعد حادث انهيار الصومعة

كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى مكان حادث إنهيار غلال بإحدي صوامع شركة النيل للغلال علي العاملين أثناء تواجدهم بها والبالغ عددهم ١٤ عاملا ، بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب ، وذلك لمتابعة الأوضاع علي الواقع والتعامل مع الحادث وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.



وقال المحافظ إن حادث إنهيار الغلال بالصومعة أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص من العاملين بالصومعة ، وإصابة أربع حالات منهم بإصابات حرجة ، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية ، بينما يوجد سبع حالات منهم في حالة مستقرة.



وأكد علي توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة علي مدار الساعة لجميع المصابين لحين تماثلهم الشفاء العاجل ، وأشار إلي أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ النيابة والسلطات المعنية ، وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مكان الحادث.



ولفت إلي أنه جاري حاليا التحقيق من قبل الجهات المختصة في أسباب انهيار الغلال بالصومعة علي العاملين ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية.