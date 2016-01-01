ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن الطوارئ بعد حادث انهيار الصومعة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:14 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد سلطان
أ ش أ
كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى مكان حادث إنهيار غلال بإحدي صوامع شركة النيل للغلال علي العاملين أثناء تواجدهم بها والبالغ عددهم ١٤ عاملا ، بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب ، وذلك لمتابعة الأوضاع علي الواقع والتعامل مع الحادث وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.

وقال المحافظ إن حادث إنهيار الغلال بالصومعة أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص من العاملين بالصومعة ، وإصابة أربع حالات منهم بإصابات حرجة ، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية ، بينما يوجد سبع حالات منهم في حالة مستقرة.

وأكد علي توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة علي مدار الساعة لجميع المصابين لحين تماثلهم الشفاء العاجل ، وأشار إلي أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ النيابة والسلطات المعنية ، وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مكان الحادث.

ولفت إلي أنه جاري حاليا التحقيق من قبل الجهات المختصة في أسباب انهيار الغلال بالصومعة علي العاملين ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية.

ترشيحاتنا

رئيس حديقة الحيوان يوضح أسباب خروجها من الاتحاد الدولي ..فيديو

الصحة: 3 وفيات و 11 مصابا بسبب انهيار صومعة قمح بالإسكندرية

أحمد موسى لرئيس مصلحة الجمارك المرتشي: عمال تدي الناس محاضرات عن محاربة الفساد

مرتضي منصور يكشف عن موقف الزمالك من شيكابالا وكهربا

سميرة سعيد وإليسا وعاصي والزغبي في افتتاح روتانا كافيه.. صور

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

برشلونة يعلن تعاقده مع البرازيلي آرثر ميلو

أحمد موسى يطالب بالقبض على أبوتريكة.. ويؤكد: سأتصدى للمدافعين عنه

حسام حسن بين صراع المؤيدين والمعارضين لتوليه قيادة منتخب مصر

بيراميدز: الشناوي في حساباتنا

بوريس جونسون يستفز تيريزا ماي بصورة أثناء توقيع الاستقالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟