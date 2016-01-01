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فن

شاهد.. درة وصبا مبارك تتألقان في تونس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:09 ص
درة و صبا مبارك
درة و صبا مبارك
شروق ابراهيم
التقت التونسية درة بالأردنية صبا مبارك في تونس، على هامش مهرجان منارات السينما المتوسطية.

ونشرت درة صورة تجمعها بصبا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " حيث ظهرتا بإطلالات كاجوال ابرزت اناقتهما بشكل كبير.

وتتشارك هند صبري فى افتتاح المهرجان الذي تم تـأجيله بسبب حادث استشهاد ضباط من الحرس الجمهوري التونسي على أيدي إرهابيين.

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