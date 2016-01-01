شاهد.. درة وصبا مبارك تتألقان في تونس

التقت التونسية درة بالأردنية صبا مبارك في تونس، على هامش مهرجان منارات السينما المتوسطية.
ونشرت درة صورة تجمعها بصبا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " حيث ظهرتا بإطلالات كاجوال ابرزت اناقتهما بشكل كبير.
وتتشارك هند صبري فى افتتاح المهرجان الذي تم تـأجيله بسبب حادث استشهاد ضباط من الحرس الجمهوري التونسي على أيدي إرهابيين.
ونشرت درة صورة تجمعها بصبا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " حيث ظهرتا بإطلالات كاجوال ابرزت اناقتهما بشكل كبير.
وتتشارك هند صبري فى افتتاح المهرجان الذي تم تـأجيله بسبب حادث استشهاد ضباط من الحرس الجمهوري التونسي على أيدي إرهابيين.