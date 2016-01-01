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كأس العالم

مرتضى منصور: التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرا.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:30 ص
منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن التسيب في منتخب مصر الاول لكرة القدم بدأ مبكرًا، مشددًا على أن الفراعنة وصلوا إلى روسيا وهم على مشارف العناية المركزة.

وأضاف مرتضى، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد شوبير، أن التجاوزات بدأت في المنتخب قبل شهور من انطلاق المونديال.

وقال مرتضى أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، ليس المسئول وحده عما حدث من إخفاق في روسيا.

وأشاد مرتضى، بأبطال دورة البحر المتوسط ، مؤكدًا أنهم هم من يستحقون التكريم على أعلى مستوى.

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