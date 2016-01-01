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مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يتحمل صفقة الكعبي.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مصير توقيع المهاجم المغربي أيوب الكعبي للزمالك سيحسم خلال ساعتين، مشددًا على أنه قريب من الزمالك بنسبة تزيد عن 60%.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجلس إدارة الأهلي لم يستثمر مبادرة الصلح مع آل الشيخ وأن المكالمة الهاتفية مع آل الشيخ كانت تهدف إلى مصلحة الأهلي في المقام الأول".

وتابع مرتضى منصور، أن تركي آل الشيخ سيتحمل مقابل تعاقد الزمالك مع أيوب الكعبي.

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