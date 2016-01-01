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تناول موزتين يوميا.. وشاهد ما يحدث لجسمك

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:51 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يفضل الكثير من الناس تناول الموز فى وجباتهم الغذائية فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول 2 موزة يوميا .

كشف موقع بولد سكاي أن الموز يعتبر من أكثر الفواكه استهلاكا على نطاق واسع. بالإضافة إلى كونه لذيذ ، فإنه يوفر أيضًا مجموعة كبيرة من الفوائد للجسم. وهي تحتوي على 110 سعرات حرارية ، و 5 جرامات من الدهون ، و 27 جراما من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الألياف ، و 14 جراما من السكر ، و 25% من فيتامين ب 6 ، و 1 غرام من البروتين ، و 16% من المنغنيز ، و 14% من فيتامين سي ، و 12%. و 10% من البيوتين والنحاس 10% و8% من المغنيسيوم.

ماذا يحدث إذا أكلت موز مرتين في اليوم

1. يخفض ضغط الدم
2. يحسن الهضم
3. يساعد في التخلص من الوزن
4. يقلل من فرص فقر الدم
5. الموز تعويض عن نقص الفيتامينات
6. الموز يعزز مزاجك
7. الداعم للطاقة بشكل كبير

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