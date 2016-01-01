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كأس العالم

مرتضى منصور: أحمد الشناوي في بيراميدز .. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:29 ص
احمد الشناوي
احمد الشناوي
محمد رشاد
فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل ، بشأن انتقال حارس مرمى القلعة البيضاء أحمد الشناوي، إلى نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقا".

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بالتأكيد أحمد الشناوي في بيراميدز ومنذ شهر ونصف وهو يتفاوض من أجل زيادة عقده في الزمالك.

كان نادي بيراميدز أعلن رسميا ضم على جبر مدافع الزمالك.

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