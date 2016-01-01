مرتضى منصور: أحمد الشناوي في بيراميدز .. فيديو

فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل ، بشأن انتقال حارس مرمى القلعة البيضاء أحمد الشناوي، إلى نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقا".



وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بالتأكيد أحمد الشناوي في بيراميدز ومنذ شهر ونصف وهو يتفاوض من أجل زيادة عقده في الزمالك.



كان نادي بيراميدز أعلن رسميا ضم على جبر مدافع الزمالك.

