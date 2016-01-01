مرتضى منصور: أحمد الشناوي في بيراميدز .. فيديو

فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل ، بشأن انتقال حارس مرمى القلعة البيضاء أحمد الشناوي، إلى نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقا".
وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بالتأكيد أحمد الشناوي في بيراميدز ومنذ شهر ونصف وهو يتفاوض من أجل زيادة عقده في الزمالك.
كان نادي بيراميدز أعلن رسميا ضم على جبر مدافع الزمالك.
وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بالتأكيد أحمد الشناوي في بيراميدز ومنذ شهر ونصف وهو يتفاوض من أجل زيادة عقده في الزمالك.
كان نادي بيراميدز أعلن رسميا ضم على جبر مدافع الزمالك.