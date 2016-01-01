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محافظات

ضبط 24 مخالفة تموينية في مطروح

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:02 ص
حملة تموينية - صورة
حملة تموينية - صورة أرشيفية
ايمن محمود
تمكنت حملة تموينية بمحافظة مرسى مطروح، من ضبط 24 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد السيد ابو اليزيد مدير مديرة التموين بمطروح عن تمكن حملة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والقوى العاملة والطب البيطري من ضبط 24 مخالفة متنوعة ما بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع أعلى من السعر المقرر وعدم صلاحية بعض المعروضات للاستخدام الآدمي.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

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