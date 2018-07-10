بينيلوبي كروز تتألق في أحدث تصميمات Versace

تألقت النجمة العالمية بينيلوبي كروز في أحدث تشكيلة لماركة Versace لصيف 2018 من خلال ظهورها بـ jumpsuit اسود أنيق.



ونشرت الصفحة الرسمية لـversace صورة للنجمة الاسبانية وهي ترتدي ملابس من تصميمتها، حيث تعد كروز من ايقونات الجمال والاكثر اثارة حول العالم.



الجدير بالذكر ان اخر افلام بينيلوبي كروز Everybody knows الذي افتتح الدورة الاخير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

