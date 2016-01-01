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محافظات

ضبط 400 مخالفة مرورية متنوعة في مطروح

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:22 ص
ضبط 403 مخالفة مرورية
ضبط 403 مخالفة مرورية متنوعة في مطروح
ايمن محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط 403 مخالفات مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 71 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.

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