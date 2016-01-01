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مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:30 ص
مى كساب
مى كساب
حمزة شعيب
قالت مى كساب، إنها بدأت فى الدخول لمجال التمثيل بالقدر، مضية:" أبويا كان شايفنى ممثلة وأنا غير مقتنعة، حتى أرسلنى لصديقه للمشاركة فى تصوير رواية لا أحد ينام فى الإسكندرية".

وتابعت مى كساب خلال لقائه ببرنامج "الحياة حلوة" عبر قناة "الحياة"،:"أحمد الفيشاوي كلمنى بعد كليب شيل ده من ده ورشحني هو وأحمد مكى للمشاركة فى مسلسل تامر وشوقية كأول تجارب التمثيل بالنسبة لى".

وأشارت إلى أنها تركت الغناء لإنها كانت تصرف من جيبها الخاص على إنتاج الكليبات.

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