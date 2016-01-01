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معاقبة وزير الاتصالات النيوزيلاندي بسبب هاتفه

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:45 ص
معاقبة وزير الاتصالات
معاقبة وزير الاتصالات النيوزيلاندي بسبب هاتفه
محمد مجدي
اضطر وزير الاتصالات في نيوزيلاندا، فيل تويفورد إلى دفع غرامة مالية بسبب هاتفه خلال رحلته على متن إحدى الطائرات المدنية.

ووقَّعت هيئة الطيران المدني في نيوزيلاندا غرامة مالية بلغت 500 دولارًا كعقاب لوزير الاتصالات؛ لأنه استخدم هاتفه المحمول في بداية رحلته الجوية، بعدما تم إغلاق أبواب الطائرة استعدادا للإقلاع.

وأكد جيرمى هاريس، رئيس هيئة الطيران المدني في نيوزيلاندا، أن تصرف وزير الاتصالات بهذا الشكل لا يمثل أية خطورة على رحلة الطائرة، ولكنه يعد مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الطيران.

من جانبه قدَّم وزير الاتصالات النيوزيلاندي، بحسب ما ذكرت «أم أس أن نيوز» الأمريكية، اعتذاره على هذا السلوك مؤكدا أنه سلوك غير صحيح، كما أنه لا يصح أن يصدر من وزير اتصالات.

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