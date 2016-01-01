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محافظات

الشباب والرياضة ببني سويف تقيم أمسية فنية بمركز إبداع.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:33 ص
الشباب والرياضة ببني
الشباب والرياضة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف أمسية فنية بمركز الابداع بحديقة سعيد النجار، تضمنت فعاليات وعروض فنية وموسيقية وفقرات للشعر والزجل والغناء وعزف الموسيقى، واسكتش مسرحي بعنوان "لا للعنف" التي أداها عدد من الموهوبين من أبناء المحافظة.

شهدت الأمسية حضور عدد كبير من جمهور المواطنين، مع تواجد عدد من التنفيذيين بالمحافظة والمكلفين من محافظ بني سويف بالإشراف ودعم مشروع تحويل حديقة سعيد النجار متنفس حضاري ومركز للإبداع والموهوبين.

كان على رأس الحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود المغربي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومحمد كامل محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وقيادات ومسؤولى مديرية الشباب والرياضة.

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