شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس

ضجت مواقع التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو، يظهر لحظة احتفال العائلة الملكية في بريطانيًا بعمادة المولود الجديد في العائلة الأمير لويس ابن الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.



شهدت كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس في وسط لندن احتفالًا دينيًا خاصًا، شارك فيه الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس.



يذكر أن الملكة اليزابيث ستغيب عن حفل تعميد أصغر أحفادها لأسباب صحية.