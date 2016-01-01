ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
كريم جمال
ضجت مواقع التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو، يظهر لحظة احتفال العائلة الملكية في بريطانيًا بعمادة المولود الجديد في العائلة الأمير لويس ابن الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

شهدت كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس في وسط لندن احتفالًا دينيًا خاصًا، شارك فيه الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس.

يذكر أن الملكة اليزابيث ستغيب عن حفل تعميد أصغر أحفادها لأسباب صحية.
شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس
شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس
شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس
شِاهد..كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعمادة الأمير لويس

ترشيحاتنا

شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يتحمل صفقة الكعبي.. فيديو

سميرة سعيد وإليسا وعاصي والزغبي في افتتاح روتانا كافيه.. صور

شاهد بوستر البوم إليسا إلى كل اللي بيحبوني

بوريس جونسون يستفز تيريزا ماي بصورة أثناء توقيع الاستقالة

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

حكم أداء صلاة العشاء الحاضرة قبل قضاء المغرب الفائتة.. فيديو

ترامب يختار مستشار بوش الابن لعضوية المحكمة الأمريكية العليا

مرتضي منصور يكشف عن موقف الزمالك من شيكابالا وكهربا

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟