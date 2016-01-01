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كأس العالم

محمد إيهاب: تكريم السيسي لأبطال البحر المتوسط دافع كبير لهم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
أبدى محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال والحاصل على ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال دورة البحر المتوسط صباح الثلاثاء مشددا على أن ذلك الأمر دافع كبير لكل الرياضيين لتحقيق الإنجازات.

وقال إيهاب: "أعد الجماهير المصرية ببذل مزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أكبر في المناسبات العالمية المقبلة".

وفاز محمد إيهاب بطل رفع الأثقال المصري بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا، في وزن 77 كجم.

وحصد إيهاب ذهبية في مسابقة "الخطف" محطما الرقم القياسي برفع 162 كيلو جرام، وذهبية أخرى في مسابقة "النتر".

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