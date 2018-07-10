حظك اليوم الثلاثاء 10/7/2018 في علم الأبراج.. الحمل قادر على التعامل بحنكة

كثير من عشاق الابراج وعلم الفلك، يفضلون بدء يومهم بتوقعات علماء الابراج والفلك في حظك اليوم، والذي يحرص موقع «صدى البلد» الإخباري على تقديم تلك التوقعات عن عالمة الفلك والأبراج عبير فؤاد.



حظك اليوم.. برج الحمل، الذي يبدأ من 21 مارس، وحتى 20 أبريل: "مسئولياتك تزعجك لكنك قادر على التعامل بحنكة وذكاء".



حظك اليوم برج الثور، الذي يبدأ 21 ابريل، حتى 21 مايو: "تتصرف بحكمة ماليا إذا تحكمت في نفقاتك وقراراتك".



حظك اليوم برج الجوزاء الذي يبدأ 22 مايو، وحتى 21 يونيو: "القمر في برجك يدعمك فتجذب الإنتباه وتبدو مؤثرا".



حظك اليوم برج السرطان، الذي يبدأ 22 يونيو، حتى 22 يوليو: "الوقت ليس مناسبا للظهور وللوجود تحت الأضواء".



حظك اليوم برج الأسد، الذي يبدا 23 يوليو، حتى 22 أغسطس: "احم نفسك بالتكتم وقدم النصيحة لمن يطلبها منك".



حظك اليوم برج العذراء، الذي يبدا 23 أغسطس، حتى 22 سبتمبر: "إذا اعترضت العراقيل طريقك فتعامل معها بترو".



حظك اليوم برج الميزان، الذي يبدا 23 سبتمبر، حتى 22 أكتوبر: "قد تنفتح أمامك آفاق جديدة وفرص كنت تحلم بها".



حظك اليوم برج العقرب والذي يبدا 23 أكتوبر: "تتمكن من وضع ميزانية محددة و تتغلب على المتاعب".



حظك اليوم برج القوس، الذي يبدا 23 نوفمبر، وحتى 21 ديسمبر: "تكاليف وتبعات عليك أن تتذكرها وألا تستهين بها".



حظك اليوم برج الجدي، الذي يبدأ 22 ديسمبر حتى 20 يناير: "تبدو دقيقا في كل ما تقوم به وتعمل في همة ونشاط".



حظك اليوم برج الدلو، الذي يبدأ 21 يناير، حتى 19 فبراير: "طاقتك كبيرة وتستمر بعملك مهما كانت المعوقات".



حظك اليوم برج الحوت، الذي يبدأ 20 فبراير ويستمر حتى 20 مارس: "رغم الضغوط تصر على الحركة وترغب في العطاء"