مرتضي منصور يكشف عن موقف الزمالك من شيكابالا وكهربا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق المعار للدوري السعودي بعد انتهاء فترة إعارته.



وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية صدى البلد: "موقف شيكابالا مع الزمالك لم يتضح بعد ولم نحسم أي شئ في هذا الشأن.



وأكد أنه لا يمانع في انتقال محمود كهربا، لأي ناد طالما يوجد عرض مناسب ومفيد للنادي.

