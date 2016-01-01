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فن

هند صبري تفتتح مهرجان منارات.. وتكريمها بـ صمت القصور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تقدم هند صبرى غدا الثلاثاء افتتاح الدورة الأولى من مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس الذى أنطلق 9 يوليو ويستمر حتى 15 من نفس الشهر.

كان حفل الافتتاح مقررا له اليوم الاثنين ولكن تم تأجيله لتأبين شهداء الشعب التونسي من ضحايا العملية الارهابية الغادرة الأخيرة التي وقعت منذ عدة أيام.

كما سيكرمها المهرجان ويعرض لها يوم 14 من الشهر الجاري فيلم "صمت القصور" وهو أول أفلام هند صبرى والمخرجة مفيدة التلاتى التى كتبت سيناريو الفيلم بالمشاركة مع المخرج التونسى نورى بوزيد، وحصل الفيلم وقتها على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائى الدولى. وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول عاليا التى تبلغ من العمر 25 عامًا، حيث تعود للمكان الذى شهد ولادتها وهو قصر كان يمتلكه أحد أمراء الأسرة المالكة التونسية وعملت فيه والدتها كخادمة وخليلة. بينما تتجول عاليا فى أنحاء القصر الضخم الذى أصبح يسوده الصمت والوحشة الآن، تمتلئ رأسها بذكريات الطفولة. تعمل حاليا الآن مغنية فى تونس بعد رحيل الاحتلال عنها، وتعود برأسها لذكريات طفولتها فى القصر فى فترة الستينيات من القرن الماضى لتجد أن عليها تقبل الحياة التى عاشتها والدتها وتفهم ما تفرضه العبودية من قيود بدلًا من محاولتها للتهرب منها.

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