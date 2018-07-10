مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

قالت مى كساب، إنها إختارت زوجها أوكا عن حب، مضيفة: "متطلباتى فى الحياة حسية وعاطفية مش مادية واخترت البنى آدم اللى حبه قلبى".



وتابعت مى كساب خلال لقائها ببرنامج «الحياة حلوة» عبر قناة «الحياة»: "بقى فيه فراغ على السوشيال ميديا والناس مركزة معايا أوى مش فاهمة ليه".



وأضافت:" أتمنى من الناس تراعى ضميرها فى الكلام اللى بيكتبوه عننا، لانى فعلا تأذيت من السوشيال ميديا".