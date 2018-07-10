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مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:46 ص
مى كساب
مى كساب
حمزة شعيب
قالت مى كساب، إنها إختارت زوجها أوكا عن حب، مضيفة: "متطلباتى فى الحياة حسية وعاطفية مش مادية واخترت البنى آدم اللى حبه قلبى".

وتابعت مى كساب خلال لقائها ببرنامج «الحياة حلوة» عبر قناة «الحياة»: "بقى فيه فراغ على السوشيال ميديا والناس مركزة معايا أوى مش فاهمة ليه".

وأضافت:" أتمنى من الناس تراعى ضميرها فى الكلام اللى بيكتبوه عننا، لانى فعلا تأذيت من السوشيال ميديا".

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