ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدحت الشريف: مشروع قانون لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة قريبا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:27 ص
مدحت الشريف وكيل
مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
توك شو
أشاد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية وقائية لمكافحة الفساد.

وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إن برنامج الحكومة الذي عُرض على مجلس النواب به قوانين تتضمن قوانين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة، بالإضافة إلى قانون ينظم العلاقة بين الأجهزة الرقابية في الدولة.

وأضاف الشريف، أنه تناقش مع محمد معيط وزير المالية حول آلية ضبط مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن تغليط العقوبة على الفاسدين أمر رادع لمكافحة الفساد.

ونوه الشريف، إلى أنه لديه مشروع قانون لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة يتم مناقشته الآن، وسيطبق قريبًا.

ترشيحاتنا

الاتحاد الكرواتي يقيل المدير الفني فوكوييفيتش

أسامه كمال: الاكتشافات البترولية تمثل 15% فقط من مساحة مصر

دفاع البرلمان: مدارس الإخوان هددت الأمن القومي

قاتل عفروتو.. تقرير اللجنة الثلاثية ينصف المجني عليه.. ويؤكد: الاستروكس بريء من دمه.. وكان يعاني من كسر بالضلع.. وتهتكات بالطحال ونزيف دموي نتيجة الضرب

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

أمين الفتوى يوضح هل الخلع حلال أم حرام.. فيديو

علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"

الأنبا مرقس: منح 3 تصاريح بالزواج الثاني من مجلس الأحوال الشخصية

قائمة بالأدوية التى تسبب جفاف العين

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

معاقبة وزير الاتصالات النيوزيلاندي بسبب هاتفه

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو
مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟