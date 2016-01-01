مدحت الشريف: مشروع قانون لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة قريبا

أشاد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية وقائية لمكافحة الفساد.



وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إن برنامج الحكومة الذي عُرض على مجلس النواب به قوانين تتضمن قوانين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة، بالإضافة إلى قانون ينظم العلاقة بين الأجهزة الرقابية في الدولة.



وأضاف الشريف، أنه تناقش مع محمد معيط وزير المالية حول آلية ضبط مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن تغليط العقوبة على الفاسدين أمر رادع لمكافحة الفساد.



ونوه الشريف، إلى أنه لديه مشروع قانون لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة يتم مناقشته الآن، وسيطبق قريبًا.