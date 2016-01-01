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كأس العالم

تركي آل الشيخ: إدارة الأهلي عصابة تأخذني شماعة لفشلهم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:13 ص
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي هو الذي طلب الجلوس مع أحمد الشناوي، لاعب نادي الزمالك، ثم انسحب حينما وصل اللاعب.

وتابع آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير المذاع عبر فضائية صدي البلد: "شركة صلة التي طلبت التفاوض مع الأهلي وأنا احترمت هذا الأمر، وتركي آل الشيخ لا يتعرض لابتزاز سواء من إدارة الأهلي أو من السوشيال ميديا»، مستطردًا: «إدارة الأهلي عصابة تأخذني شماعة فشلهم، وأحزنهم أن صفقة صلاح محسن تمت عن طريقي».

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ان إدارة الأهلي حملتني مسؤولية فشل صفقة وليد أزارو للنادي الصيني، وهناك أشخاص تسخن الأهلي وتضحك عليه، بدعوى المبادئ ثم تأتي وتتحدث معي، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء بالأهلي يريدون إبعاد الخطيب، ليأخذوا مكانه.

وأكد آل الشيخ أن عدلي القيعي، تواصل معه خلال الأيام الماضية، عن طريق المحامي خالد أبو بكر، لإجراء صلح مع إدارة الأهلي، وشوبير أيضا تواصل معه وأخبره أن إدارة الأهلي تريد الصلح.

وطالب آل الشيخ إدارة الأهلي بالتركيز في إدارة ناديهم، وعدم تحميله مسؤولية أخطائهم.

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