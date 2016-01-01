ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: بريطانيا تواجه لحظة حاسمة في تاريخها الحديث

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:31 ص
رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
أ ش أ
قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية إن رئاسة الوزارة على مدار العام الماضي بالنسبة لتيريزا ماي شهدت سلسلة من الأزمات، لكن الأمور الآن بلغت ذروتها.

ورأت الصحيفة، في تعليق على موقعها الإلكتروني، أن المملكة المتحدة تواجه لحظة حاسمة في تاريخها الحديث؛ إذ يتعين عليها استكمال مفاوضات معقدة على نحو استثنائي حول مستقبل الأمة البريطانية.

وأضافت الفاينانشيال تايمز بأن جهود ماي على صعيد خروج (ناعم) سهل من الاتحاد الأوروبي أثارت ردّ فعل عكسي؛ وبينما لم تتبقى سوى أسابيع قليلة على ختام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن اللحظة الراهنة تمثل نقطة حرجة لبريطانيا.

واعتبرت الصحيفة استقالة كل من ديفيد ديفيس، وزير البريكسيت، وبوريس جونسون، وزير الخارجية، بمثابة شهادة على طبيعة بريكسيت المثيرة للخلاف؛ و"كلا الوزيرين لا يقبلان الحلول الوسط التي تعتقد ماي أن ثمة حاجة إليها لحل جمود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي".

ولم تستبعد الفاينانشيال تايمز حدوث استقالات أخرى بين أعضاء حكومة ماي؛ لكن هذه المواجهة بين أنصار الخروج من ناحية والواقع من ناحية أخرى هي مواجهة تأخرت كثيرًا؛ ولربما كان يتعين على رئيسة الوزراء أن تواجه المتشددين قبل أن تبدأ المفاوضات رسميا.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الطامحين إلى انفصال (نظيف) من الاتحاد الأوروبي قد اصطدموا بوقائع صعبة تتعلق بالمصالح الاقتصادية للملكة المتحدة؛ وبدلا من الاضطلاع بمسؤولية الخيارات الصعبة المتطلبة، لجأ بعض هؤلاء القادة من أنصار الخروج إلى الانتفاض والتبرّم.

ووصفت الفاينانشيال تايمز الطريقة التي استقال بها جونسون بأنها تتماشى مع أسلوبه الانتهازي، بخلاف أسلوب استقالة ديفيس.

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف حقيقة تورطه في العرض الصيني لـ أزارو

احمد حسن: يحدد موقف بيراميدز من أزارو.. ويحلم بكأس مصر

شاهد بوستر البوم إليسا إلى كل اللي بيحبوني

بيراميدز: الشناوي في حساباتنا

رئيس حديقة الحيوان يوضح أسباب خروجها من الاتحاد الدولي ..فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

مواطن يخطف شابا بحلوان ويسمح للكلاب بالاعتداء عليه.. فيديو

جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

برشلونة يعلن تعاقده مع البرازيلي آرثر ميلو

أحمد موسى يكشف حقيقة إلقاء القبض على عادل لبيب ..فيديو

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟