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توك شو

الديهي يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على الفاسدين.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:24 ص
نشأت الديهى
نشأت الديهى
توك شو
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من كثرة الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم ويتلقون رشاوى مالية.

وطالب الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، مجلس النواب بتغليط العقوبات على الفاسدين حتى تصل العقوبة إلى الإعدام، مؤكدًا أننا في حاجة إلى ثورة للقضاء على الفساد.

وأضاف الديهي، أنه إذا قامت الدولة المصرية بإعدام أحد الفاسدين، لأصبح عبرة لغيره، وستتوقف حينها عمليات الفساد بشكل نسبي.

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