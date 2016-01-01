أول تعليق من جيرمي هانت بعد تعيينه وزيرا لخارجية بريطانيا



أعرب وزير الخارجية البريطاني الجديد، جيرمي هانت، عن سعادته لتوليه منصبه الجديد بعد استقاله سلفه، بوريس جونسون، أمس الاثنين، احتجاجًا على سياسية رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقال هانت في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف كبير، خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد"، لأن الوقت حان لدعم رئيسة الوزراء للتوصل إلى صفقة "بريكست" رائعة".



وأضاف: "إما أن تحصل الآن أو لا تحصل أبدا".



وكان مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أعلن، أمس الاثنين، تعيين جيريمي هانت، وزيرا جديدا للخارجية خلفا لبوريس جونسون، الذي تقدم باستقالته من منصبة بعد أيام من توصل ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.