ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من جيرمي هانت بعد تعيينه وزيرا لخارجية بريطانيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعرب وزير الخارجية البريطاني الجديد، جيرمي هانت، عن سعادته لتوليه منصبه الجديد بعد استقاله سلفه، بوريس جونسون، أمس الاثنين، احتجاجًا على سياسية رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هانت في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف كبير، خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد"، لأن الوقت حان لدعم رئيسة الوزراء للتوصل إلى صفقة "بريكست" رائعة".

وأضاف: "إما أن تحصل الآن أو لا تحصل أبدا".

وكان مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أعلن، أمس الاثنين، تعيين جيريمي هانت، وزيرا جديدا للخارجية خلفا لبوريس جونسون، الذي تقدم باستقالته من منصبة بعد أيام من توصل ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

مصادر رقابية تنفي القبض على عادل لبيب في تهم تتعلق بالفساد

استقبال أسطوري من جماهير باريس سان جيرمان للحارس العملاق بوفون.. فيديو

أردوغان يسيطر على البنك المركزي بمرسوم عاجل

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

10 مشاهد ترصد تفاصيل سقوط رئيس مصلحة الجمارك بعد 60 يوما من توليه منصبه

احمد حسن: يحدد موقف بيراميدز من أزارو.. ويحلم بكأس مصر

أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

حسام حسن بين صراع المؤيدين والمعارضين لتوليه قيادة منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة
المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟