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منوعات

كارثة بسبب سيدة تنقذ طفلا عالق بالسلم الكهربي..فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع "لايف ليك" المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادم يظهر لحظة تدخل سيدة لإنقاذ طفل عالق بالسلم الكهربائي، الأمر الذى تحول لكارثة.

ظهرت السيدة في الفيديو ممسكة بالطفل لثواني قليلة، قبل أن يسقط بصعوبة دون أن يعرف مصيره حتى الآن، ولم يكشف الموقع عن مكان الواقعة، ولا حالة الطفل بعد هذا الحادث.

يذكر أن الفيديو حصد الكثير من المشاهدات فى وقت قصير للغاية.

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