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أخبار البلد

الشهاوي: الانتهاء من تطوير شارع عباس العقاد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلن النائب تامر الشهاوى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع عباس العقاد أحد المحاور الرئيسية بدائرة مدينة نصر، في إطار خطة التطوير التي تشهدها المدينة.

وأوضح أن أعمال التطوير هى استكمال لمشروع المتكامل لجميع الشوارع والمحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، مشيرا إلى أن نسبة التطوير بلغت 80% من الشوارع الرئيسية بعد الإنتهاء من أعمال تطوير شارع الطيران ويوسف عباس، ومكرم عبيد، وحسن المأمون، و أحمد الزمر وذاكر حسين.

وأشار إلى أن الـ 205 المتبقية من أعمال التطوير في المحاور الرئيسية في مدينة نصر سيتم تنفيذها خلال موازنة عام 2018/2019 وموازنة عام 2019/2020، مع التوسع في صيانة الشوارع الرئيسية التي تعاني من عدم الصيانة منذ سنوات.
الشهاوي: الانتهاء من تطوير شارع عباس العقاد

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