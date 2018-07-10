قائمة بالأدوية التى تسبب جفاف العين

ذكر موقع هيلث أن هناك أدوية يمكن أن تؤدى إلى جفاف العين، وهي حالة مزمنة أكثر خطورة من مجرد نوبة تحدث لمرة واحدة. وقد تم ربط كل شيء من أدوية الإغاثة الباردة إلى أدوية القلب الموصوفة وبالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون أدوية متعددة ، فإن الخطر المحتمل على العين يتضاعف ، كما يقول ستيفاني كريست ، المدير الطبي لمركز علاج جفاف العين والقرنية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا:



فيما يلي بعض فئات الأدوية المرتبطة بالعين الجافة:

مضادات الهيستامين

مضادات الهيستامين مثل Allegra (fexofenadine) ، Claritin (loratadine) ، Zyrtec (Cetirizine) ، و Benadryl (diphenhydramine) تمنع تأثير الهيستامين الكيميائي ، الذي ينتج الجسم في هجومه ضد المواد المسببة للحساسية. أنها يمكن أن توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها من الحساسية و البرد أعراض ، بما في ذلك العطس والحكة، وعيون دامعة، وسيلان الأنف. ولسوء الحظ ، فإن هذه الأدوية تقوم أيضًا برقم على عينيك ، مما يقلل من الفيلم الدموي المائي الذي يبقيها رطبة.



حقيقة أن العين الجافة يمكن أن تنتج أعراض مشابهة للحساسية يمكن أن تكون مربكة.



قال ستيفن ماسكين ، المدير الطبي لمركز علاج جفاف العين والقرنية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا: "إذا كان لديك مخدر مخدر ، فإن ذلك ينقصه تمزق مائي"، ثم سأل نفسك: هل أخذت بندرايل يوم آخر أو دواء الحساسية لأنني بدأت العطس؟ هذا يمكن أن يجففك.



مزيلات الاحتقان الأنفية :

موانع الاحتقان الأنفية تأتي كأقراص وسوائل وبخاخات أنفية، تباع تحت عدد كبير من الأسماء التجارية التي تحتوي على مكونات مثل فينيليفرين ، السودوإيفيدرين والأوكسي ميتازولين. ولكن مثل مضادات الهيستامين ، فإنها تقلل إنتاج الدموع.



أدوية خفض ضغط الدم :

يوضح الدكتور ماسين أن أدوية مدرات البول ، المعروفة أيضا باسم حبوب الماء ، هي نوع آخر من أدوية خفض ضغط الدم التي تعمل من خلال تشجيع الجسم على إفراز المزيد من البول. تقوم العقاقير مثل Microzide (hydrochlorothiazide) و Lasix (الفوروسيميد) بإخراج المياه الزائدة من الجسم والعينين.



مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان وأدوية باركنسون

Elavil (amitriptyline) ، وهو مضاد للاكتئاب ثلاثية الحلقات ، و thioridazine للفصام هي من بين مجموعة من الأدوية مع ما يسمى آثار مضادات الكولين. إنها تمنع انتقال النبضات العصبية.



عادةً ما يرسل جفاف العين العصبي الذي يستشعره الأصحاء إشارة يتم تمريرها إلى أن تصل إلى وجهتها ويتم إطلاق الدموع. ولكن عندما تتعطل شبكة الاتصالات هذه ، تصبح الرسالة غير قابلة للتسليم. وهذا ما يؤدي إلى جفاف العين ، ويوضح الدكتور ماسين أرتان أن (trihexyphenidyl) ، يستخدم لمكافحة التصلب والهزات والتشنجات في مرض باركنسون ، له نفس خصائص مضادات الكولين.



الأدوية الشعبية مثل Zoloft (sertraline) و Paxil (paroxetine) تنتمي إلى فئة مختلفة من مضادات الاكتئاب ، تسمى مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs). لكنهم أيضا ، يمكن أن تسبب جفاف العين.



العلاج الهرموني وموانع الحمل الفموية

النساء اللواتي يتناولن العلاج الهرموني ، لا سيما الإستروجين وحده ، لديهن احتمال أكبر لتطوير جفاف العين. في دراسة شملت أكثر من 25000 امرأة بعد انقطاع الطمث ، كان لدى هؤلاء الذين تناولوا الاستروجين وحدهم زيادة بنسبة 69٪ في خطر جفاف العين ، والذين تناولوا الاستروجين بالإضافة إلى البروجسترون لديهم مخاطر أكبر بنسبة 29٪ مقارنةً بالنساء اللواتي لم يتناولن الهرمونات.



كما أن النساء أكثر عرضة لتطور العين الجافة بسبب التغيرات الهرمونية المرتبطة باستخدام حبوب منع الحمل.



ويقول الدكتور ماسكين إن العلاقة الدقيقة بين الهرمونات وجفاف العين غير واضحة. يمكن أن يكون ذلك الاستروجين يؤثر سلبًا على الغدد المنتجة للنفط في العين. كما يمكن أن يحد الاستروجين من ما يسمى الطبقة المائية ، أو طبقة الماء في الفيلم المسيل للدموع ، كما يضيف.



دواء حب الشباب

يصف أطباء الأمراض الجلدية أحيانًا الايزوتريتنون لعلاج حب الشباب أو حب الشباب الحاد الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى. هذا الدواء القوي ، الذي تم بيعه تحت الاسم التجاري Accutane ، له تأثير على جفاف الغدد الزيتية. ومن المعروف أنها تسبب تهيج في العيون والجفون ، من بين الآثار الجانبية الشائعة الأخرى.



قطرات للعين

يحذر الدكتور ماسكين من القطرات التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية إلى العينين للحد من الاحمرار. ولكن عندما تنخفض القطرات ، تتسع الأوعية ويمكن أن تلتهب مرة أخرى.