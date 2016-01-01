ترامب يصف مساعديه بالأغبياء والحمقى

كشفت مجلة "تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف بعض مساعديه بالأغبياء والحمقي، خلال مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مطلع العام الجاري.



ونقلت المجلة عن مصادر مسئولة قولها إن المكالمة الهاتفية جرت في شهر مارس الماضي، وأن الرئيس الروسي استنكر بعض تصرفات مسئولي البيت الأبيض الذين حاولوا منع إجراء هذه المكالمة، إلا أن ترامب أخبر بوتين أن هؤلاء الأشخاص "أغبياء وحمقي".



وقال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن هذه المكالمة كانت عندما هنأ ترامب بوتين بنجاحه في الانتخابات الرئاسية الروسية، على الرغم من تحذيرات بعض مستشاريه للأمن القومي بأن هذه التهنئة تعتبر دليلًا قويًا على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.



