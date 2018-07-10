من الميكرويف للأكواب.. استغلي أدوات مطبخك في أكثر من مهمة

تحرص الكثير من ربات المنزل على إستخدام أدوات المنزل فى أكثر من عمل، فهذا يعتبر اشارة لها على أنها ربة منزل جيدة.



كشف موقع " reader's digest" ان بعض الأدوات البسيطة كالأكواب الفارغة والمايكروويف يمكن أن تستخدم في أداء مهمة أخرى غير مهمتها الأساسية.



الميكروويف

إذا كنت تواجهين صعوبة في عصير الليمون واستخراج السائل بالكامل منه، يمكنك أن تضعي الليمونة لمدة 10 ثواني فقط في الميكرويف، الأمر الذي يسهم في جعل الليمونة أطرى عند العصر، وبالتالي تحصلين على العصارة الموجودة في داخلها.



سكاكين المعجون

يمكنك استخدام "سكاكين المعجون" التي تستخدم في أعمال الطلاء في تقطيع الحلوى، وحملها عليها بسهولة، بشرط أن تنظيفها جيدًا قبل ذلك.



حوض المطبخ

إذا كنت تمتلكين حوض مطبخ من نوعية الفولاذ المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" فهذا سيساعدك على التخلص من رائحة الثوم من اليدين بكل سهولة، وذلك عن طريق فرك يديكي به.



النشابة لطحن المكسرات

عن طرق وضع مجموعة من المكسرات داخل أحد الأكياس والمرور عليه باستخدام النشابة، يمكن الحصول على المكسرات المطحونة بكل سهولة.



قوالب صنع الثلج لتجميد الشوربة

يمكن استخدام قوالب صنع مكعبات الثلج من أجل تجميد الشوربة، لتحتفظ بأكبر قدر ممكن من نكهتها ولا تضطري إلى تبريدها ثم إعادة تجميدها أكثر من مرة.



الأكواب الفارغة

باستطاعتك أيضا الاستفادة من الأكواب الفارغة التي توجد بكثرة في مطبخك عبر وضع الملاعق والأشواك داخلها.