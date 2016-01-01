بطريقة مبسطة.. حضري الكاتشب فى المنزل وبشكل آمن على أطفالك

تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كاتشب بالمنزل بدون أضرار و بمذاق لا يقاوم وبشكل آمن على الأطفال.



المقادير :



كوب صلصة طماطم، ربع كوب خل، ربع كوب سكر 2 كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة نشا، ملح، فلفل أسود، بهارات، رشة قرفة.



طريقة التحضير :



* اخلطي الصلصة والسكر ثم ضيفي القرفة والبهارات والنشا وقلبيهم.



* ضيفي الماء وضعي الخليط على النار وضيفي الخل والملح والفلفل.



* اتركي الخليط على النار حتى يتسبك ثم احفظيه في برطمان.