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بطريقة مبسطة.. حضري الكاتشب فى المنزل وبشكل آمن على أطفالك

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كاتشب بالمنزل بدون أضرار و بمذاق لا يقاوم وبشكل آمن على الأطفال.

المقادير :

كوب صلصة طماطم، ربع كوب خل، ربع كوب سكر 2 كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة نشا، ملح، فلفل أسود، بهارات، رشة قرفة.

طريقة التحضير :

* اخلطي الصلصة والسكر ثم ضيفي القرفة والبهارات والنشا وقلبيهم.

* ضيفي الماء وضعي الخليط على النار وضيفي الخل والملح والفلفل.

* اتركي الخليط على النار حتى يتسبك ثم احفظيه في برطمان.

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