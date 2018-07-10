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أخبار العالم

ترامب يختار مستشار بوش الابن لعضوية المحكمة الأمريكية العليا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نبأ عاجل بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بتعيين بريت كافانو، المستشار السابق المثير للجدل للرئيس جورج بوش الابن، في للمحكمة العليا، خلفًا لأنثوني كينيدي المتقاعد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب استقر على كافانو لأنه يسعى بشدة إلى توجيه دفة أقوى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمين.

ويعتر هذا التعيين الثاني الذي يقوم به ترامب بعد تعيين القاضي المحافظ نيل جورسيتش في 2017 خلفا للراحل أنتونين سكاليا.

ويتولى أعضاء المحكمة العليا التي تضم تسعة قضاة، مناصبهم مدى الحياة.

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