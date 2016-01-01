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كأس العالم

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
نور عادل
اعلنت ادارة نادي بيراميدز عن اتمام التعاقد مع الحارس المهدي سليمان حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واعلنت الصحفة الرسمية للنادي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان المهدي سليمان وقع على العقود في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتستعد ادارة نادي بيراميدز للدخول في الموسم المحلي المقبل بقوة، من اجل المنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري الممتاز.

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