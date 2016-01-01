المصري يخصص مدرجات الدرجة الأولى لأعضائه المسددين الاشتراك

قرر مجلس ادارة النادي النصري برئاسة سمير حلبية تخصيص مدرج الدرجة الأولى “يمين وشمال” لأعضاء الجمعية العمومية للنادي المسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 دون دفع أي مقابل نقدي (مجانًا) خلال مباراة المصري ونهضة بركان المغربي المقرر اقامتها في التاسع والعشرين من يوليو الجاري على ستاد المصري ببورسعيد ضمن مباريات البطولة الكونفيدرالية.



كما قرر المجلس أيضًا تخفيض قيمة تذكرة المدرج البحري خلال المباراة ذاتها لتكون 50 جنيهًا والمدرج الغربي لتكون 40 جنيهًا.



من جانبه أكد حلبيه أن القرار جاء استجابةً لرغبة أعضاء الجمعية العمومية.