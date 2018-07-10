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كأس العالم

حسني قتحي يرزق بمولودته الاولي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:27 ص
حسنى فتحى
حسنى فتحى
ملك موسي
رزق حسنى فتحى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ونادي مصر المقاصة الحالي بمولودته الاولي كيندا.

ويخضع حسني فتحي حاليا لفترة تدريبات تاهليه مع فريق المقاصة استعداد لبدء الموسم الجديد للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر ان اللاعب توجه الي ألمانيا، للخضوع لعملية جراحية فى الركبة، للتخلص من الالم التى يعانى منها ويخضع حاليا لفترة تاهيل.

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