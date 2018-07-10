مرتضى منصور يكشف عن بديل طارق حامد.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه من حق الإعلامي أحمد شوبير، مساندة ناديه الذي تربى بداخله وقضى فيه معظم أيام حياته.



وتحدث مرتضى، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد شوبير"، عن عملية انتقال أحمد توفيق، لنادي بيراميدز، مؤكدًا أن لاعب الزمالك السابق طلب من بيراميدز التحدث مع مسئولو القلعة الأبيض، عندما عرض عليه الانضمام لهم.



وقال مرتضى، إن هناك مهاجما كولمبيا ولاعب ارتكاز جزائري سيتم التعاقد معهما حال تعثر المفاوضات مع الكعبي وانتقال طارق حامد لبيراميدز.